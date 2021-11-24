СМИ: двое участников беспорядков в Роттердаме приговорены к реальным тюремным срокам

ГААГА, 24 ноября. /ТАСС/. Голландский суд приговорил двух участников пятничных беспорядков в Роттердаме к пяти месяцам лишения свободы, два из которых должны быть отбыты условно. Кроме того, обоим запрещено появляться в центре Роттердама в течение года, сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По данным телеканала, на 26-летную женщину из города Спейкениссе также наложен штраф в размере €1000 за причинение ущерба полицейском автомобилю. Как отметил судья, Шарон М. (согласно устоявшейся практике, фамилии подозреваемых и осужденных в голландском суде не называются) применила насилие по отношению к блюстителям порядка. "Вы сами принимали решение, когда подбирали камень и бросали его в сторону полиции, - отметил судья. - Я считаю, что это очень серьезно. И наказания в виде общественных работ в данном случае недостаточно".

Аналогичные слова прозвучали и в адрес 29-летнего Теренсе ван ден Б. из города Делфта, который бросал камни в сторону полицейских автомобилей.

Демонстрация против коронавирусных ограничений в пятницу в Роттердаме переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие били витрины магазинов, закидывали полицейских камнями и запускали в их сторону фейерверки. Были подожжены как минимум четыре полицейские машины. Полиции даже пришлось стрелять на поражение, чтобы оттеснить агрессивно настроенную толпу. Сообщается, что как минимум три человека получили огнестрельные ранения, травмы также получили несколько сотрудников правоохранительных органов. В субботу и воскресенье протесты прошли в ряде других голландских городов. Всего за выходные было задержано 173 человек.

Недовольство у протестующих вызывают коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

Как заявил в начале недели и. о. премьер-министра Марк Рютте, действия протестующих являются чистым насилием и не имеют ничего общего с правом на свободу мирных собраний.