В краснодарской школе, получившей звонок о минировании, не нашли опасных предметов

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Предметы, представляющие опасность, не обнаружены в краснодарской гимназии №72, куда в среду поступил анонимный звонок о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

"В результате обследования образовательного учреждения каких-либо предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - сказали в пресс-службе.

Вечером в среду стало известно, что анонимный звонок о минировании поступил в гимназию №72 Краснодара. Всего были эвакуированы 118 человек.