В США признали виновным мужчин, убившим чернокожего на пробежке в начале 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Жюри присяжных штата Джорджия признало в среду виновными Уильяма Брайана, Грегори Макмайкла и Трэвиса Макмайкла в убийстве 25-летнего афорамериканца Ахмада Арбери в начале 2020 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бывший полицейский Трэвис Майкмайкл, который совершил смертельный выстрел в Арбери, был признан виновным по девяти пунктам обвинения. Его отец Грегори, а также Брайан, который участвовал в погоне и заснял смерть афроамериканца на видео, были обвинены в убийстве. Всем троим грозит пожизненное заключение.

Смерть Арбери в феврале 2020 года, в период стала резонансным делом в США после того, как видео с его убийством в городе Бруинсвик (штат Джорджия) попало в Сеть и делом занялась прокуратура штата. Сын и отец Макмайклы, а также их знакомый Брайан погнались за совершавшим пробежку афроамериканцем после того, как подумали, что он пытается что-то украсть из их сарая, однако записи видеонаблюдения, представленные в суде, не показали, что Арбери брал что-то из сарая, хотя несколько раз оказывался рядом с постройкой. Защита обвиняемых настаивала на том, что они пытались осуществить гражданский арест и при попытке задержания Арбери оказал сопротивление, что и привело к стрельбе. Процесс вызвал ожесточенную дискуссию в стране относительно права на гражданский арест и предвзятом отношении к афроамериканцам еще до резонансной смерти при задержании полицией Миннеаполиса (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года.