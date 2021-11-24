Бывшего вице-мэра Миасса арестовали по обвинению в превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Бывшему вице-мэру города Миасса (Челябинская область) предъявлено обвинение в незаконной продаже двух земельных участков, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше 10 млн рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении областной прокуратуры. Его имя и фамилию не уточняют, но, по данным местных СМИ, речь идет о Василии Сороке.

Накануне сообщалось, что сотрудники следственного управления СК России по Челябинской области проводят следственные действия в администрации города Миасса.

"Прокуратурой области поддержано ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю главы администрации Миасского городского округа, обвиняемому по п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий") УК РФ. <...> Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 января 2022 года", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По версии следствия, обвиняемый в 2016 году обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене. В результате ущерб для Миасского городского округа превысил 10 млн рублей.