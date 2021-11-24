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В районе пролива Карские Ворота в Баренцевом море две баржи сели на мель

На борту находятся 10 человек

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Две баржи сели на мель во время буксировки в районе пролива Карские Ворота в Баренцевом море. На борту находятся 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Главном управлении МЧС РФ по Ненецкому автономному округу.

"При буксировке судном двух барж произошла посадка на мель, [на борту] 10 человек экипажа", - сказала собеседница агентства.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел в 19 км от острова Вайгач. К месту ЧП направляется судно из Мурманска.

Как сообщили ТАСС в Северо-Западной транспортной прокуратуре, по факту случившегося проводится проверка.

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