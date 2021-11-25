В Приангарье восьмерых полицейских подозревают в получении взяток за информацию об умерших

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении восьми полицейских и предпринимателя - владельца похоронного бизнеса, которому сотрудники МВД за взятки, как полагает следствие, передавали информацию об умерших. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Всего к уголовной ответственности привлечены девять человек: шесть участковых, два сотрудника дежурной части и предприниматель. <…> По версии следствия, с 2020 по 2021 год индивидуальный предприниматель, осуществляющий организацию похорон и представление связанных с ними услуг, через посредника передавал взятки участковым уполномоченным отдела полиции, а также оперативному дежурному и его помощнику. Взятки предназначались за предоставление предпринимателю информации об умерших на территории Шелеховского района", - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток составила не менее 280 тыс. рублей. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

Подозреваемые задержаны. В отношении предпринимателя решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудникам органов внутренних дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в содеянном они признали, сотрудничают со следствием. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники отстранены от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По данным СК, в октябре в Иркутске была выявлена аналогичная преступная схема в сфере ритуальных услуг. Обвинение в получении и даче взяток предъявлено пятерым участковым уполномоченным отдела полиции №3 МУ МВД России "Иркутское", а также представителю ритуального агентства.