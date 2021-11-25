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В Приангарье возбудили уголовное дело о незаконном отстреле медведицы с тремя медвежатами

Ущерб составил 240 тыс. рублей

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовно дело в отношении четырех жителей региона, которые подозреваются в незаконной охоте - отстреле медведицы с тремя медвежатами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Полицейские установили лиц, причастных к незаконной добыче диких зверей. Ими оказались четыре жителя региона в возрасте от 21 года до 47 лет. По предварительным данным, злоумышленники разорили берлогу и отстрелили медведицу с тремя медвежатами. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - говорится в сообщении.

Браконьеров полицейские и представители лесничества обнаружили во время рейда. Они остановили внедорожник, в багажнике которого оказались свежевыделанные шкуры и лапы медведей. Водитель автомобиля пояснил, что останки животных нашел в лесу.

По оценкам специалистов, в результате незаконной охоты ущерб объектам животного мира составил 240 тыс. рублей. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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