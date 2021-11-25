Жителя Иркутской области осудили за контрабанду леса на 13 млн рублей

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно жителя Тайшета, который вывез за рубеж нелегально заготовленную древесину на сумму более 13 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере"). <...> Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

В 2015-2016 годах подсудимый зарегистрировал фирму по купле-продаже лесоматериалов. От имени организации с пункта приемки и отгрузки древесины перевез железнодорожным транспортом в КНР и Узбекистан незаконно заготовленную древесину хвойных пород стоимостью более 13 млн рублей. В судебном заседании подсудимый признал вину полностью.