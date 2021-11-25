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В ДТП в пригороде Мехико погибли шесть человек

Минимум 10 человека пострадали

МЕХИКО, 25 ноября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и микроавтобуса произошло в среду в муниципалитете Николас-Ромеро в пригороде столицы Мексики. Как сообщили в Facebook местные власти, в автокатастрофе погибли как минимум шесть человек, еще 10 пострадали.

На обнародованных фотографиях с места ДТП видно, что микроавтобус после удара упал в овраг и получил сильные повреждения. Водитель грузовика скрылся, правоохранительные органы ведут его поиск. Пострадавшие были доставлены в больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.

Сотрудники прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств ДТП.

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