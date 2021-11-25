В шестнадцатиэтажном офисном здании в Омске произошел пожар

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожарные в Омске ликвидировали пожар на последнем этаже шестнадцатиэтажного офисного здания ТЦ "Festival City". С отравлением продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек, сообщил в четверг журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

"Причина и условия, способствующие пожару, выясняются. Спасена одна женщина, она находится в скорой помощи. Легкой степени тяжести отравление продуктами горения. Пожар ликвидирован", - сказал Рекин. По его словам, пожар возник на 16-м этаже офисного центра торгового комплекса "Festival City" в помещении фотостудии.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство организовало проверку по факту задымления помещений торгового центра. "На контроле прокуратуры находится ход проведения дознавателем ГУ МЧС России по Омской области доследственной проверки по факту возгорания, - сообщили в прокуратуре. - В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб".

Сообщение о пожаре поступило в 09:09 (06:09 мск). Из здания эвакуированы 800 человек. Площадь пожара составила 10 кв. м. В 09:35 (06:35 мск) было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара принимали участие 13 единиц техники и 50 человек личного состава МЧС.