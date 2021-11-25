Суд на Ямале на четыре месяца ограничил свободу таксисту за драку с пассажиром

ТАСС, 25 ноября. Житель Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), который подрался с пьяным пассажиром, работая в службе "Яндекс.Такси", приговорен к четырем месяцам ограничения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба окружной прокуратуры.

"Мужчина, работая в службе "Яндекс.Такси", в мае 2021 года в вечернее время, выполняя заказ от находившегося в состоянии алкогольного опьянения клиента, в связи с его аморальным поведением, выразившемся в оскорблениях и нанесении побоев, причинил ему не менее пяти ударов, которые повлекли средней тяжести вред его здоровью", - говорится в сообщении.

Суд признал водителя виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. "Подсудимый вину признал в полном объеме. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на срок четыре месяца и удовлетворил заявленный потерпевшим гражданский иск в качестве денежной компенсации морального вреда на сумму 100 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.