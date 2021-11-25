Во Владивостоке устранили аварию на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Авария на трансформаторной подстанции, где утром произошел пожар, устранена, электроснабжение в домах жителей Владивостока восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Авария на подстанции "Луговая" устранена. Все жители улиц Спортивная, Луговая, Фадеева и Шепеткова подключены к электричеству, отоплению и горячему водоснабжению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС ТАСС сообщили, что пожар был потушен менее чем за час.

По данным Владивостокского предприятия электрических и тепловых сетей, в результате пожара без света оставались 50 жилых домов, без водоснабжения и тепла - 21 жилой дом, под отключение попали и тепловые объекты.