Шестеро рыбаков пропали на реке в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Спасатели направились на поиски пропавших на реке в Хабаровском крае рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"<...> шесть человек выехали на рыбалку на реку Катэн в районе имени Лазо и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Такая информация поступила сегодня в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от районного отдела полиции, который обратился за помощью в оказании поисков этих людей", - говорится в распространенном релизе.

Люди отправились на рыбалку 20 ноября.

Группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону в составе пяти человек выдвинулась в район имени Лазо. В автомобиль ЗИЛ спасатели загрузили снегоход, топливо, необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска бездорожье, глубокий снег, отсутствует связь.