Дело о серии хищений с банковских счетов возбудили в отношении подростков из Ижевска

ТАСС, 25 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении восьми подростков из Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет, которые неоднократно похищали деньги с банковских счетов граждан. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.

"По материалам, представленным сотрудниками МВД по Удмуртской Республике, возбуждено уголовное дело о серии хищений денежных средств граждан с банковских счетов (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). В совершении преступлений подозреваются восемь жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет, учащиеся школ и колледжей", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемые в период с июня по ноябрь через интернет неоднократно похищали денежные средства с банковских счетов граждан. Преступления были пресечены следователями СК совместно с сотрудниками полиции и СОБР УФСВНГ.

Сейчас устанавливается размер причиненного вреда и количество потерпевших. При обысках были изъяты системные блоки, ноутбуки, флэш-накопители, большое количество сим-карт и банковских карт, мобильные телефоны. В отношении каждого из подозреваемых избрана мера пресечения - присмотр со стороны родителей.