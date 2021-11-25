Полицейские проводят проверку после пропажи из ЦДА гитары победителя "Голоса" Бербекова

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после пропажи гитары актера Аскера Бербекова из Центрального дома актера в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о краже от Аскера Бербекова. Он сообщил, что хранил музыкальные инструменты и театральные реквизиты в Центральном доме актера на Арбате, 35. Вчера, придя на работу, обнаружил отсутствие его гитары, которая находилась в комнате хранения музыкальных инструментов", - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба устанавливается. "По данному факту проводится проверка", - добавил источник.

Аскер Бербеков - актер, певец. Окончил эстрадный факультет ГИТИС. Победитель шоу "Голос" восьмого сезона.