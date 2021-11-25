В Петербурге на тренера Ильина составили еще один протокол за отказ надевать маску в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге отложил рассмотрение материалов об административном правонарушении тренера по плаванию в ластах Александра Ильина, который в понедельник не подчинился требованиям полицейских, отказавшись надевать маску в аэропорту Пулково.

На заседании в Московском районном суде тренер вновь отказался использовать маску, в связи с чем его доставили в отдел полиции для составления второго административного протокола, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ, а именно маску, в связи с чем был удален из зала. Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции. Ильина увезли для составления протокола по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - говорится в сообщении.

22 ноября тренер и его воспитанница, трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова, должны были вылететь из Санкт-Петербурга после проходившего в городе чемпионата России по плаванию. Однако в аэропорту Пулково мужчина отказался надеть маску, после чего администрация вызвала полицию. В ответ на требования последних он оказал неповиновение, правоохранители применили к нему физическую силу. В отношении тренера был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Материалы об административном правонарушении были направлены в Московский районный суд Санкт-Петербурга.