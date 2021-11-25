В Челябинской области задержали сотрудника Росимущества по подозрению в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело о получении свыше 400 тыс. рублей в качестве взятки сотрудником Росимущества от директора коммерческой организации. Подозреваемый задержан, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой СУ СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста - эксперта отдела организации продаж и закупок МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, подозреваемого по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в 2019-м и 2020 годах подозреваемый получил свыше 400 тыс. рублей в качестве взятки от директора коммерческой организации. Деньги передавали за предоставление сведений о ликвидных объектах арестованного имущества, подлежащих реализации.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.