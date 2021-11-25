{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске пострадали три человека при столкновении автобуса и грузовика

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в Омске в пассажирский микроавтобус. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Омской области, пострадали водитель и два пассажира автобуса.

"В салоне микроавтобуса находились пять пассажиров. В результате ДТП за медпомощью обратились три человека - водитель "Газели" и два пассажира. Один из пассажиров в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в 12:30 (09:30 мск). По предварительным данным, водитель грузовика Scania с полуприцепом при пересечении перекрестка не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу.

Теги
РоссияОмская область
ЧП на шахте "Листвяжная"
Генпрокурор поручил проверить безопасность и охрану труда на шахтах Кузбасса после ЧП
Читать полностью