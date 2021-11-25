В Омске пострадали три человека при столкновении автобуса и грузовика

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль врезался в Омске в пассажирский микроавтобус. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Омской области, пострадали водитель и два пассажира автобуса.

"В салоне микроавтобуса находились пять пассажиров. В результате ДТП за медпомощью обратились три человека - водитель "Газели" и два пассажира. Один из пассажиров в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в 12:30 (09:30 мск). По предварительным данным, водитель грузовика Scania с полуприцепом при пересечении перекрестка не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу.