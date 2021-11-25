В столичном "Экспоцентре" у мужчины из кармана куртки украли 1,5 млн рублей

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после сообщения о похищении 1,5 млн рублей из кармана куртки у мужчины в помещении торгового центра на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Накануне поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный в помещении торгового центра на Краснопресненской набережной, дом 14, тайно похитил из кармана его куртки 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. "Проводится проверка", - добавили в пресс-службе.

По данным открытых источников, по этому адресу располагается выставочный комплекс "Экспоцентр".