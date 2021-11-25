Гособвинение запросило 2,5 года колонии для экс-главы Приволжского Ростехнадзора

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Гособвинение запросило экс-руководителю приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Гособвинение запросило экс-руководителю приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - сообщили в прокуратуре.

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании законной работе бизнеса. По версии следствия, фигурант намеренно не давал разрешение на ввод установок на заводе Haier. Как сообщили в прокуратуре, по второму эпизоду из-за истечения срока давности уголовное преследование будет прекращено.

Петров с мая 2001-го по апрель 2005 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Работал на должности руководителя Приволжского управления Ростехнадзора с апреля 2005 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Петров не работает в Ростехнадзоре с июня 2020 года.