В Приморье суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам за попытку мошенничества

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил бывшего полицейского к четырем годам колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте прокуратуры.

"Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Судом установлено, что фигурант, располагая сведениями о том, что между предпринимателями города Уссурийска возник имущественный спор на 60 млн рублей, принял решение воспользоваться этим в корыстных целях. Весной 2021 года злоумышленник анонимно обратился к потерпевшему и, представившись сотрудником правоохранительных органов, предложил содействие путем оказания давления на вторую сторону спора за вознаграждение в размере 10 млн рублей. <…> Суд <…> назначил виновному четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Для реализации задуманного он привлек к совершению преступления лицо, знакомое с предпринимателем лично, не посвящая его в мошеннический характер своих действий. Сотрудники территориального управления ФСБ задержали обвиняемого при получении муляжа, имитирующего 1 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении содействовавшего гражданина, выделены в отдельное производство, в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Расследование уголовного дела производилось следователями следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю.