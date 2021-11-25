В Петербурге бывший декан получил условный срок за взяточничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший декан факультета заочного обучения университета гражданской авиации в Петербурге получил наказание за взятку, при этом мужчина уже отбывает условный срок за 28 аналогичных преступлений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следователем Ленинградского следственного отдела на транспорте собрана достаточная доказательственная база, приговором суда бывшему декану университета назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на один год", - сказано в сообщении.

Установлено, что взятку в размере 60 тыс. рублей декан получил осенью 2017 года. За вознаграждение в университет был зачислен абитуриент из Грозного, которого избавили даже от необходимости присутствия на вступительных экзаменах. В приемную комиссию декан и его коллега, преподаватель вуза, предоставили готовые правильные решения заданий по математике, физике и русскому языку.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга осудил мужчину по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в составе организованной группы"). Отмечается, что уголовное дело в отношении второго преподавателя было прекращено из-за смерти фигуранта.

В апреле 2021 года декан уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение 28 аналогичных преступлений. По ним его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и обязали выплатить 200 тыс. рублей штрафа, а также лишили права преподавать в течение двух лет.