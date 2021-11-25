Напавшего на охранника ночного клуба в Краснодаре обвинили в покушении на убийство

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи Краснодарского края предъявили обвинение мужчине, напавшему на охранника ночного клуба в Краснодаре. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

21 ноября в Краснодаре между мужчиной и охранником ночного клуба произошла словесная перепалка, после чего мужчина напал на него и ударил острым предметом в шею. Пострадавший выжил благодаря оперативным действиям медиков. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"Получив материалы уголовного дела, следователем территориального следственного отдела действия фигуранта переквалифицированы на более тяжкую статью - "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и сегодня ему предъявлено соответствующее обвинение", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело передано в следственный отдел по Центральному округу Краснодара.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, а обвиняемого заключили под стражу. В ходе следствия также будет проверена законность нахождения фигуранта на территории РФ.