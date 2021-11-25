Суд приговорил сторонника ИГ в Дагестане к четырем годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд осудил на четыре года колонии общего режима жителя Дагестана Абдуллу Абдуллаева за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина с января 2017 года по октябрь 2020-го на территории Бабаюртовского и Цунтинского районов Дагестана публично заявлял жителям районов о признании идеологии террористической организации правильной, нуждающейся в поддержке и подражании, а также направлял им видеозаписи о деятельности организации.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Абдуллаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.