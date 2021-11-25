Оружие и патроны изъяты у гражданина Украины при въезде в РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники таможни изъяли автомат АКС-74, пистолет Макарова и более двухсот патронов к ним у гражданина Украины при въезде в РФ в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ростовской таможни.

"Выявлен факт перемещения через государственную границу с сокрытием от пограничного и таможенного контроля автомата Калашникова складного АКС-74, пистолета Макарова и 223 патронов к ним, которые незаконно перемещались гражданином Украины в запасном колесе и спинке кресла личного автотранспортного средства. <…> Нарушитель задержан, указанное огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты", - говорится в сообщении.

В отношении гражданина Украины возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов"). Мужчина арестован, добавили в пресс-службе.