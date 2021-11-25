В Волгоградской области убийца девушки получил тюремный срок

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде 12 лет исправительной колонии строгого режима Амазаспу Григоряну, убившему свою 17-летнюю бывшую возлюбленную. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Летом прошлого года по подозрению в убийстве 17-летней жительницы Михайловки Волгоградской области задержали 42-летнего местного жителя Амазаспа Григоряна. По данным пресс-службы регионального СУ СК России, свидетельские показания дала подруга убитой, которая рассказала, что они катались на машине вместе с потерпевшей и ее 42-летним возлюбленным, после чего между мужчиной и девушкой произошел конфликт на почве ревности, в связи с чем тот избил ее, а затем задушил ремнем. Тело жертвы Григорян скрыл в лесопосадке, а подруге убитой пригрозил расправой, если она обратится в правоохранительные органы.

"Приговором суда от 25 ноября 2021 года Григорян А. А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека"), ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), ч. 1 ст. 167 ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), ч. 1 ст. 150 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"), на основании которых путем частичного сложения с наказанием, назначенным ему предыдущим приговором районного суда, он лишен свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 12 лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - сказала Вальковская.

Она добавила, что подруга убитой признана виновной в совершении заранее не обещанного укрывательства убийства, ей назначен штраф.