Бывший замдиректора фонда капремонта Заполярья осужден на семь лет колонии за взятку

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Мурманский суд приговорил бывшего заместителя генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области к семи годам в колонии строгого режима, его обвиняли в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении СК.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года бывший замдиректора фонда капремонта Мурманской области получил от заинтересованного лица часть вознаграждения в размере 350 тыс. рублей от общей суммы коммерческого подкупа (более 1,2 млн рублей) за содействие в оплате фондом задолженности за уже оказанные услуги по строительному контролю. После получения первой части денег он был задержан.

В СК добавили, что свою вину бывший замдиректора фонда капремонта Мурманской области признал частично. В ходе расследования на имущество его и близких ему лиц наложен арест в размере 19 млн рублей.