Суд допросил главу Волгодонска, обвиняемого в подстрекательстве к превышению полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава администрации города Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников, обвиняемый в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, в четверг был допрошен в судебном заседании. Об этом сообщается на сайте Волгодонского районного суда, в котором слушается дело.

По версии следствия, в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. Действия главы администрации впоследствии повлекли причинение крупного ущерба бюджету. В мае текущего года следствие было завершено, дело передали в суд.

"В ходе судебного заседания был допрошен подсудимый Мельников В. П. По ходатайству стороны защиты объявлен перерыв до 2 декабря", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что защита Мельникова на следующем заседании намерена представить дополнительные доказательства.

Ранее сообщалось о возбуждении дело в отношении бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства города Волгодонска, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. По версии следствия, мужчина в 2017 году, будучи сотрудником департамента строительства и городского хозяйства, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя подрядной организации. От чиновника требовалось снять контроль над выполнением организацией работ по ремонту нескольких городских дорог.

Уголовное дело в отношении Мельникова возбудили в ноябре 2020 года. 18 ноября суд освободил Мельникова под залог в размере 2 млн рублей.