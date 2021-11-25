Задержали экс-заместителя ульяновского губернатора

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Анатолий Озернов задержан в Москве в связи с подозрением в причастности к хищению бюджетных средств группой лиц. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по региону.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями совместно с Управлением ФСБ России по Ульяновской области установлена причастность бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, замещавшего эту должность с 2014 года по апрель 2021 года, к хищению бюджетных денежных средств группой лиц. <…> Подозреваемый задержан на территории города Москвы. В настоящее время он доставляется к следователю Следственного комитета России для проведения с ним следственных и процессуальных действий", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, речь идет о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию административных объектов региональных органов власти. По версии следствия, подозреваемый, используя свою должность, привлек к участию в конкурсах на заключение государственных контрактов аффилированных ему предпринимателей. С 2019 по 2021 год в период строительства они вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн рублей.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Озернова.

Уголовное дело находится на личном контроле руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области.