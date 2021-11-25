В СИЗО Волгограда проводят проверку после членовредительства семерых заключенных

ВОЛГОГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Семеро подозреваемых и обвиняемых совершили акты членовредительства в следственном изоляторе в Волгограде, их состояние удовлетворительное, проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили журналистам в УФСИН России по Волгоградской области.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в СИЗО № 4 Волгограда заключенные массово вскрыли себе вены и животы. После происшествия, как пишут СМИ, трое молодых мужчин находятся в карцере следственного изолятора, одного перевели в больницу.

"В следственном изоляторе № 4 УФСИН России по Волгоградской области семеро подозреваемых и обвиняемых, несогласных с режимными требованиями, совершили акты членовредительства. Всем подозреваемым и обвиняемым на месте была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. По указанным фактам проводится проверка. Рассматривается вопрос о направлении материалов для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества")", - говорится в сообщении областного УФСИН России.

Уточняется, что один из обвиняемых, находясь в карцере, по предварительным данным, имитировал попытку суицида, он направлен в лечебное исправительное учреждение на медицинское обследование. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области Вадим Чередник планирует выехать в СИЗО Волгограда связи с произошедшим инцидентом, сообщил он ТАСС.

"В настоящее время мы принимаем немедленное реагирование на данную ситуацию", - сказал он, добавив, что решается вопрос о его выезде в СИЗО.