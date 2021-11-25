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У берегов Доминиканы лодка потерпела крушение

Не менее восьми человек погибли

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек стали жертвами крушения перевозившей людей лодки у восточного побережья Доминиканской Республики. Об этом в четверг сообщают ВМС страны на своей странице в Facebook.

"Продолжается поисково-спасательная операция после опрокидывания лодки у побережья Селедонио в восточной части страны. <...> Спасено около 23 человек, в том числе семь женщин и 16 мужчин. С сожалением сообщаем о нахождении тел восьми погибших - шести женщин и двух мужчин", - указывают ВМС.

О состоянии спасенных не сообщается. Отмечается, что пассажиры лодки пытались нелегально перебраться на территорию Пуэрто-Рико. По предварительным данным, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.

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