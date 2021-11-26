Алтайская прокуратура проводит проверку цен на уголь в связи с дефицитом топлива

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Дефицит угля сохраняется в одном районе Алтайского края, в шести других проблему удалось решить. Прокуратура региона начала проверку цен на дефицитное топливо, сообщил журналистам в пятницу в рамках очередной сессии Алтайского краевого Законодательного собрания председатель комитета регпарламента по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок.

"Мы постоянно контролируем этот острый вопрос. На сегодняшний день напряженная ситуация сохраняется только в Локтевском районе. В октябре ситуация обострилась в Новичихе, Поспелихе. Сегодня там есть уголь на площадках и ожидают поставок еще. Были сложности с поставками для теплоснабжающих предприятий в Хабарах и Камне - сейчас есть запасы. Также была информация по Третьяковскому и Змеиногорскому районам - сейчас тоже есть на площадках. <…> Есть вопросы по цене, сейчас прокуратура проверяет по какой цене уголь отпускается", - сказал Панарин.

Он отметил, что в Локтевском районе, где сейчас отмечен дефицит угля, собирают заявки на топливо для социально незащищенных категорий населения.

"В первую очередь мы берем на контроль семьи, где есть недостаток угля - уже 283 заявки там было сформировано, им по тонне угля будет выделено. Там исторически так сложилось, что поставки угля идут из соседнего Казахстана. В ближайшее время предприятия торговли углем ожидают поставок оттуда. <…> Мы рассматриваем вариант обращения в правительство РФ в связи с этой ситуацией, однако пока планируем обсудить ее с поставщиками. Ситуация нестандартная", - подчеркнул Панарин.

Он отметил, что в предыдущие два отопительных сезона цены на топливо, наоборот, снижались, а теперь ситуация изменилась не в пользу потребителя. По словам Панарина, у властей есть законодательный механизм регулирования ситуации - пересмотр цены выше предельных индексов с помощью компенсаций.

О проблемах с углем на Алтае

На минувшей неделе в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за резкого его удорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн. Минстроем края готовится к проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.