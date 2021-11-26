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В Красноярском крае учительница заставила ходить ребенка по школе босиком

Ребенок пришел без сменной обуви

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Учительница школы № 8 в Ачинске Красноярского края заставила четвероклассницу ходить по образовательному учреждению босиком, после того как ребенок пришел без сменной обуви. Об этом говорится в сообщении прокуратуры края.

"Предварительно установлено, что ученица четвертого класса школы № 8 в г. Ачинске пришла в школу без сменной обуви, по требованию учительницы она находилась на занятиях без обуви, а также ходила по школе босиком", - говорится в сообщении.

Прокуратура города Ачинска начала проверку. В рамках нее будет дана оценка соблюдения законодательства о защите прав детей и правомерность действий педагога.

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