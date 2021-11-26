В Москве с банковского счета неработающего мужчины украли 16,5 млн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные украли с банковского счета у неработающего мужчины 16,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Днем 25 ноября в полицию от 41-летнего неработающего мужчины поступило сообщение о краже денег с банковских счетов. В ходе проверки было установлено, что неизвестные неустановленным способом с банковских счетов заявителя тайно похитили 16,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В полиции отметили, что хищение произошло в период со 2 по 19 апреля 2020 года. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).