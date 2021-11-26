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В Москве за 10 месяцев произошло 388 ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет

Основными причинами аварий стали неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и правил перестроения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 390 ДТП с участием водителей со стажем до двух лет произошло в Москве за десять месяцев текущего года, в результате погибли 18 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"388 ДТП с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет зарегистрировано на территории столицы. 18 человек погибли, 485 получили ранения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков стали неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и правил перестроения.

Всего за январь - октябрь текущего года водительские права впервые получили почти 82 тыс. человек.

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