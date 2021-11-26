Директора стройкомпании в Кирове осудили на пять лет за обман дольщиков на 550 млн рублей

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти годам колонии директора кировской строительной организации ЖК "Виктория" за мошенничество в особо крупном размере и обман дольщиков на 550 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Вынесен приговор директору строительной организации города Кирова ЖК "Виктория". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства на два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2013 по 2017 год мужчина не исполнил обязательства по договорам участия более 160 граждан в долевом строительстве. Полученные от граждан 550 млн рублей он потратил не на строительство домов, а на иные цели. Осужденный взят под стражу в зале суда. Отбывать основное наказание он будет в колонии общего режима.