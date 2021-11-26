Главу филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске обвиняют в получении 35 млн рублей взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора филиала в Нижневартовске Управления капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), который обвиняется в получении 35 млн рублей взятки от представителей исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении директора филиала в городе Нижневартовске казенного учреждения Югры "Управление капитального строительства". Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по версии следствия, обвиняемый в период с сентября 2020 по сентябрь 2021-го, находясь на территории Москвы и Московской области, несколькими частями получил 35 млн рублей от представителей исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске. "Данные средства им были получены в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта. Обвиняемый задержан в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийским районным судом по ходатайству следователя он заключен под стражу", - уточнил собеседник.

Он пояснил, что по результатам проведенных следственных действий у обвиняемого обнаружено и изъято более 14 млн рублей, а также наложен арест на денежные средства в сумме 20 млн рублей, хранящиеся на счете в кредитном учреждении.

О больнице-долгострое в ХМАО

Как ранее сообщал ТАСС, возведение многопрофильной больницы в Нижневартовске идет более 10 лет. Первоначальная документация для строительства объекта готовилась еще в 2006 году, однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 году строительство было законсервировано из-за споров вокруг подрядчиков, позже работы возобновились, а в 2019 году ситуация была взята на контроль депутатами округа. Окончание работ запланировано на второй квартал 2022 года.

Ранее директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин сообщал ТАСС, что государственной программой "Сотрудничество" на многопрофильную больницу в Нижневартовске запланировано направить почти 18,5 млрд рублей в 2021 году. Из них 3,9 млрд пойдет на завершение строительства, а 14,6 - на закупку технологического оборудования. По его словам, в целом на строительство больницы с момента начала работ направлено более 9,1 млрд рублей.

О планах построить в Нижневартовске многопрофильную больницу на 1,1 тыс. коек ранее сообщала губернатор Югры Наталья Комарова. В 2010 году она отмечала, что решением правительства округа объект включен в целевую программу "Сотрудничество", реализующуюся с 2005 года между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Основной целью программы является дальнейшее социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, включая интеграционные процессы в экономике и социальной сфере.