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Экскаватор опрокинулся во время сноса здания аэровокзала в Екатеринбурге

Рабочий выбрался из него самостоятельно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Экскаватор опрокинулся во время сноса здания старейшего аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге. ЧП попало на запись прямой трансляции на YouTube, которую организовали общественники, выступающие против сноса здания.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Екатеринбурга, обращение от собственника о проведении работ поступило накануне.

"Накануне в администрацию Екатеринбурга поступило обращение собственника о сносе здания бывшего аэропорта Уктус. Напоминаем, что нормативными актами федерального и регионального уровня в отношении зданий, не имеющих какого-либо охранного статуса и находящихся в частной собственности, эта процедура носит уведомительный характер. Полномочий запрещать снос такого объекта у муниципалитета нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным прямой трансляции, техника для сноса приехала рано утром. После падения экскаватора рабочий выбрался из него самостоятельно.

Аэровокзал "Уктус" построили в 1937 году. Спустя год начались регулярные почтовые рейсы. Аэровокзал закрыли после того, как в 1985 году новый аэропорт Уктус открыли дальше от Екатеринбурга. В 2015 году старое здание аэровокзала призналиаварийным, а дальнейшую его эксплуатация - небезопасной. Бывший аэровокзал сносят в рамках строительства автовокзала "Золотой". Ранее общественники пытались включить здание в реестр памятников архитектуры, но госохрана объектов культурного наследия Свердловской области не нашла необходимых для этого оснований.

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