Второе дело из-за взятки возбудили против замдиректора новгородского "МРСК Северо-Запада"

ТАСС, 26 ноября. СК возбудил еще одно дело из-за взятки в особо крупном размере в отношении заместителя директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада". Его подозревают в покушении на получение 10 млн рублей, сообщили в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

"В результате проведения следственных действий при оперативном сопровождении УЭБиПК УМВД России по Новгородской области установлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По данному факту в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года заместитель директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" заключил два договора с одной из коммерческих организаций региона на выполнение работ и поставку оборудования по объектам распределительных сетей в Новгородской области, при этом потребовал у директора подрядной организации передать через посредника 10% от стоимости оплаченных работ по контрактам в общей сумме 10 млн рублей.

Первое уголовное дело о взятке в 5 млн рублей в отношении заместителя директора новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" возбудили в августе 2021 года, тогда же его задержали и заключили под стражу. По версии следствия, деньги подозреваемый потребовал от подрядной организации под угрозой расторжения договора на строительство объектов и поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей на территории региона. Сумма договора составила 50 млн рублей. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство.