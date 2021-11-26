Дагестанца, отправившегося в Сирию для вступления в ИГ, приговорили к семи годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Дагестана Зураба Ибрагимова, который отправился в Сирию для того, чтобы присоединиться к боевикам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в апреле 2015 года мужчина вылетел из Москвы в Стамбул с целью вступления в ряды боевиков ИГ. Вскоре Ибрагимов получил инструкции по пересечению турецко-сирийской границы и на рейсовом автобусе выехал в приграничный населенный пункт, однако его задержали сотрудники турецких правоохранительных органов. 16 апреля 2015 года его депортировали из Турции в Молдову, а в мае того же года власти республики выдворили мужчину в Россию.

"В соответствии с приговором суда Ибрагимов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семи лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ "Приготовление к участию в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ", ч. 1 ст. 30 и ст. 205.3 УК РФ "Приготовление к прохождению обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Ибрагимов не признал вину в совершенных преступлениях, добавили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.