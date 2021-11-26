В Волгограде возбудили первое уголовное дело за покупку сертификата о вакцинации

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Первое уголовное дело за приобретение поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса возбуждено в Волгограде. Под подозрение попала 36-летняя местная жительница, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Установлено, что в начале ноября 36-летняя жительница Советского района приобрела и хранила в целях использования сертификат о вакцинации с QR-кодом, дающим право на послабление установленных в регионе ограничительных мер. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей")", - сказали в ведомстве, добавив, что это первое подобное уголовное дело в Волгограде.

Факт приобретения и хранения поддельного сертификата был выявлен полицейскими в ходе сверки с медучреждением, где женщина якобы проходила вакцинацию. Выяснилось, что указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до одного года лишения свободы", - добавили в пресс-службе.