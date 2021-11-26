На Кубани при охоте на территории заказника застрелили браконьера

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Двое жителей станицы на Кубани незаконно охотились на кабана на территории государственного заказника, в процессе один из них застрелил второго. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края в пятницу.

"Двое жителей станицы Бжедуховской Краснодарского края решили устроить охоту на кабана на территории государственного природного зоологического заказника "Белореченский", что является нарушением ст. 258 УК РФ и наказывается штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. В ходе совершения незаконных деяний не только добыта особь дикого кабана, но и одним охотником нанесено огнестрельное ранение другому, от которого пострадавший скончался во время транспортировки в больницу", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов совместно с инспектором министерства природных ресурсов края на месте событий обнаружили два незарегистрированных охотничьих ружья и убитого кабана, ведется следствие.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, погибшему было 25 лет. "Следственным отделом по Белореченскому району СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 25-летнему знакомому во время незаконной охоты. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ведомстве.