Семейную пару задержали в Саратове по делу об убийстве пенсионерки

ТАСС, 26 ноября. Мужчину и женщину задержали в Саратове по подозрению в мошенничестве, краже и убийстве 75-летней местной жительницы, которая пропала в 2014 году. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователем СК 58-летний мужчина был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса он сообщил о месте захоронения тела пожилой женщины. <…> Кроме того, следователем СК по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ ("Кража и мошенничество" - прим. ТАСС) задержана 50-летняя женщина, с которой также проводятся следственные действия", - сказано в распространенном сообщении.

По данным ведомства, с 2014 года велось расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного по факту безвестного исчезновения 75-летней жительницы Саратова. Следователи установили, что пенсионерка была одинокой, но в последнее время проживала с задержанными супругами. Как уточняется в сообщении, в собственности хозяйки квартиры также находился автомобиль "Лада-Калина", который после исчезновения женщины был переоформлен на другого владельца.

"Кроме того, в банке на имя пенсионерки был открыт счет, с которого в период с сентября 2014 года по декабрь 2016-го были сняты денежные средства в сумме 611 955 рублей. По данным фактам органом полиции были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - отметили в ведомстве.

В ходе следственных действий задержанный мужчина сообщил о месте захоронения тела пожилой женщины. Костные останки человека обнаружили за новым Елшанским кладбищем, сказано в сообщении, они направлены на проведение экспертизы в целях подтверждения личности.

В ведомстве также добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.