Более 100 барьеров для оцепления пропали в центре Москвы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления о пропаже 105 фан-барьеров для обеспечения безопасности во время несогласованных митингов КПРФ 25 сентября в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило заявление о пропаже фан-барьеров, привезенных 25 сентября на Пушкинскую площадь и Новопушкинский сквер для обеспечения безопасности во время незаконных митингов. Всего было завезено 646 фан-барьеров, но позже была обнаружена недостача 105 штук", - сказал собеседник агентства.

Сумма причиненного ущерба ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" устанавливается. "По данному факту проводится проверка", - добавил он.