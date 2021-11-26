Экс-замдиректора горздрава Севастополя задержали по подозрению во взятке

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения города Севастополя, подозреваемого во взятке, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии со Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения города Севастополя. Органами следствия он подозревается в получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере (п. п. "б", "в" ч 5 ст.290 УК РФ)", - говорится в сообщении.