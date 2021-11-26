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Следствие просит арестовать экс-замгубернатора Ульяновской области Озернова

Экс-чиновник является фигурантом дела о мошенничестве
© Александр Щербак/ТАСС​​​​​​, архив

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Озернову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

Ходатайство пока не рассмотрено.

Ранее сообщалось, что управлением ФСБ России по Ульяновской области установлена причастность бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, замещавшего эту должность с 2014 года по апрель 2021 года, к хищению бюджетных денежных средств группой лиц.

По информации следственного управления, речь идет о хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт и реконструкцию административных объектов региональных органов власти. По версии следствия, подозреваемый, используя свою должность, привлек к участию в конкурсах на заключение государственных контрактов аффилированных ему предпринимателей. С 2019 по 2021 год в период строительства они вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн рублей.

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