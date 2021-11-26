Житель Подмосковья выбросил собаку из окна 14-го этажа жилого дома

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после того, как из окна 14-го этажа жилого дома в Люберцах выбросили собаку. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По данным дознания, вечером 23 ноября неустановленное лицо выбросило собаку из окна квартиры на 14 этаже в Люберцах, в результате чего животное погибло", - сообщили в прокуратуре.

По требованию прокуратуры органом дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

В новость была внесена правка (18:20 мск) - передается с уточнением даты в цитате в связи с правкой в релизе ведомства, верно - 23 ноября.