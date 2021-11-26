В Петербурге арестовали экс-главу "Констанс-банка" по делу о присвоении 3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге на месяц отправил под стражу бывшего председателя правления "Констанс-банка" Эльдара Дыгова, который вместе с основным акционером банка, миллиардером Александром Ебралидзе, подозревается в присвоении почти 3 млрд рублей. Деньги исчезли из кассы банка в 2016 году, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эльдара Дыгова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказано в сообщении.

В пресс-службе судов уточнили, что ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения поступило и в отношении Александра Ебралидзе, основателя и основного акционера "Констанс-банка". По данным следствия, в период с 1 января 2014 года по 1 августа 2016-го Ебралидзе организовал незаконное присвоение вверенных Дыгову денег, хранившихся в банке, на сумму 2,9 млрд рублей.

24 ноября по месту жительства Дыгова проводился обыск, и подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ФСБ на трассе Петербург - Москва в Ленобласти. В тот же день экс-банкира доставили к следователю и задержали. Уточняется, что вменяемое деяние Дыгов признал полностью, обвинение ему пока не предъявлялось.

В среду же городские СМИ сообщили о задержании самого Александра Ебралидзе. Уголовное дело, по которому и он, и Эльдар Дыгов теперь проходят в качестве подозреваемых, было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2016 году. Недостачу в 2,9 млрд рублей (около 70% активов) в кассе "Констанс-банка" обнаружила инспекция ЦБ, и вскоре после этого у финансовой организации была отозвана лицензия за утрату капитала. Под контролем Ебралидзе в 2016 году находилось около 40% акций банка.