Суд арестовал бывшего заместителя ульяновского губернатора Анатолия Озернова

ТАСС, 26 ноября. Суд избрал в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, который подозревается в причастности к хищениям бюджетных средств группой лиц, меру пресечения в виде ареста. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по региону.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Ульяновской области в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Озернов был задержан на территории города Москвы 25 ноября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

По данным следствия, Озернов, используя свою должность, привлек к участию в конкурсах на заключение государственных контрактов аффилированных ему предпринимателей. В период строительства с 2019 по 2021 год они вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения, увеличив стоимость строительных материалов и работ на сумму свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело находится на личном контроле руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области.