В Дагестане продлили арест экс-главе Минтуризма региона по делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 26 ноября. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы продлил арест на три месяца бывшему руководителю министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Расулу Ибрагимову, арестованному по делу о мошенничестве. Он будет находиться под стражей до 25 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"Постановлением судьи Советского районного суда г. Махачкалы от 25 ноября удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Ибрагимову Расулу Шапиевичу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на три месяца, а всего до 10 месяцев и 18 суток, по 25 февраля 2022 года включительно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, постановление может быть обжаловано в Верховный суд республики в течение трех суток со дня его вынесения.

Ибрагимова задержали 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества с 2017-го по 2018 год он путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги предназначались для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.